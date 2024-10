NOS Nieuws • vandaag, 07:29

Eti belandde met haar kinderen op een camping, een huis kon ze niet vinden

Er is voor het eerst onder bijna 2,4 miljoen mensen geteld hoeveel dak- en thuislozen er zijn in Nederland. Daarvan bleken 6-duizend mensen dak- of thuisloos. Eti raakt drie jaar geleden ook dakloos met haar twee kinderen en woont nu op een vakantiepark.