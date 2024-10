NOS Nieuws • vandaag, 06:52

Kapotte ruiten en beschadigde gevel door vermoedelijk explosief bij noodopvang

Bij een nog onbewoonde noodopvang in Ugchelen is vannacht een vermoedelijk explosief afgegaan. Vrijdag zou het gebouw in gebruik worden genomen voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. De komst zorgt voor onrust in de wijk.