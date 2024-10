NOS Nieuws • vandaag, 21:29

Aanslag 7 oktober herdacht in synagoge in Amsterdam

In een synagoge in Amsterdam is vandaag de aanslag van Hamas in Israël herdacht. Familieleden van gijzelaars hielden een toespraak, evenals de ambassadeur van Israël. Een aantal leden van het Kabinet en Kamerleden waren hierbij aanwezig.