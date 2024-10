NOS Nieuws • vandaag, 18:00

Israëlische vlag uitgerold tijdens betoging in Amsterdam, die kort werd verstoord

Een jaar na de aanslagen in Israël kwamen honderden mensen bijeen op de Dam in Amsterdam voor een pro-Israëlische manifestatie. Deze bijeenkomst werd kort door twee pro-Palestijnse-demonstranten verstoord die alleen elders in de stad mochten protesteren.