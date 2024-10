NOS Nieuws • vandaag, 11:56

Overvolle mestkelders en silo's, de mestcrisis uitgelegd

In de Tweede Kamer wordt vandaag gesproken over het mestoverschot in Nederland. Boeren mogen minder mest uitrijden en daardoor zitten veel mestkelders overvol. Er wordt zelfs gesproken over een mestcrisis. Hoe dat zit, zie je in deze video.