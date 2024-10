NOS Nieuws • vandaag, 19:37

Eerst Gaza nu Libanon; deze jonge journalist belandt opnieuw in oorlog

De 22-jarige Plestia Alaqad was op internet maandenlang een bekende verslaggever in Gaza. Ze kreeg daarom een beurs om in Beiroet, Libanon, te gaan studeren. Ze was pas net begonnen, toen de oorlog haar ook naar dát land achtervolgde.