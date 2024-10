NOS Nieuws • vandaag, 14:45

Apeldoorners hamsteren water vanwege poepbacterie: 'Niet normaal'

Mensen in en rond Apeldoorn zitten nog zeker negen dagen zonder schoon kraanwater. In het water is E. coli gevonden, beter bekend als de poepbacterie. En dus ontstond er een run op waterflessen.