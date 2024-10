NOS Nieuws • vandaag, 16:20

Zeldzame toespraak ayatollah Khamenei tijdens vrijdaggebed

Het is uitzonderlijk dat Khamenei het vrijdaggebed leidt. De hoogste leider van Iran veroordeelde de aanvallen van Israël in harde bewoordingen. Hij sprak daarbij Arabisch in plaats van de Iraanse taal.