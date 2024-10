NOS Nieuws • vandaag, 13:43

Inwoners van dit dorpje in Bosnië en Herzegovina filmen ravage na noodweer

Overstromingen en aardverschuivingen in Bosnië en Herzegovina hebben het leven gekost aan zeker veertien mensen. Het natuurgeweld is het gevolg van hevig noodweer dat het land vannacht trof. In Jablanica filmden inwoners de nasleep.