NOS Nieuws • vandaag, 12:50

Schade door luchtaanvallen in Zuid-Beiroet: 'De verwoesting is groot'

De schade van de Israëlische luchtaanvallen in Beiroet is groot op sommige plaatsen in het zuiden van de stad. Doordat de bewoners een veiliger heenkomen hebben gezocht vielen er op deze plaats geen slachtoffers.