NOS Nieuws • vandaag, 11:04

Rutte geïnstalleerd als nieuwe secretaris-generaal van de NAVO

Op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel is Mark Rutte geïnstalleerd als nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Na een ceremonie heeft hij officieel het stokje overgenomen van Jens Stoltenberg, die tien jaar lang de baas was van het militair bondgenootschap.