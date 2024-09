NOS Nieuws • vandaag, 16:19

Tienduizenden katholieken bij mis paus in Brussel

Paus Franciscus heeft zijn bezoek aan België en Luxemburg afgesloten met een mis in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De leider van de Rooms-Katholieke Kerk werd met luid applaus onthaald. In de mis sprak hij onder meer over misbruik.