NOS Nieuws • vandaag, 12:37

Nog altijd rook bij plek van luchtaanval op Hezbollah-leider

Camerateams van Reuters en Associated Press bezochten vandaag, twee dagen na de aanval, de plek in Beiroet waar Hezbollah-leider Nasrallah werd gedood. De verwoesting is groot en de puinhopen roken nog altijd.