NOS Wielrennen • vandaag, 05:45

Giro 1987 | Hoe heel Italië over Roche heen viel: 'Wie zegt dat ik niet mocht winnen?'

Heel Italië wilde in 198 dat Roberto Visentini de Giro d'Italia zou winnen. Ploeggenoot Stephen Roche dacht daar anders over. In de rit naar Sappada kwam 'het verraad' naar boven.