NOS Wielrennen • vandaag, 17:29

Vollering niet blij met koersverloop: 'Ongunstig voor mij dat Vos en Markus wegreden'

Even had Demi Vollering Lotte Kopecky gelost, maar de wereldtitel zat er niet in voor de Nederlandse kopvrouw, die haar verdriet niet onder stoelen of banken schuift.