NOS Nieuws • vandaag, 21:25

Kinderen levend onder puin vandaan gehaald in Beiroet

Twee kinderen zijn levend onder het puin in Beiroet vandaan gehaald. De Israëlische aanval zorgde tot nu toe voor twee dodelijke slachtoffers en zeker 76 gewonden. De reddingsactie is nog in volle gang.