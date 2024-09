NOS Voetbal • gisteren, 23:42

Unnerstall geniet van ploeg: 'Laten zien dat FC Twente internationaal mee kan doen'

Lars Unnerstall, de doelman van FC Twente, was zeer belangrijk voor zijn ploeg in de uitwedstrijd bij Manchester United. Maar soms had de keeper geen idee wat hij aan het doen was.