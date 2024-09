NOS Nieuws • vandaag, 18:55

Danylo (14): 'We dachten dat de oorlog niet zo lang zou duren'

Scholier Danylo kreeg als Oekraïense vluchteling in Polen lang Oekraïens onderwijs, maar nu een einde aan de oorlog in zijn land voorlopig niet in zicht is, gaat hij naar een Poolse school.