NOS Nieuws • vandaag, 12:05

Lichaam gedode Turks-Amerikaanse activist aangekomen in Istanbul

Aysenur Ezgi Eygi werd vrijdag in het hoofd geschoten door Israëlische troepen tijdens een demonstratie in de buurt van de stad Nablus op de Westelijke Jordaanoever. Haar lichaam is nu overgebracht naar Turkije.