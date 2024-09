NOS Nieuws • vandaag, 06:41

Poetin over Oekraïense inzet Westerse wapens diep in Rusland

Het Kremlin zinspeelt al sinds het begin van de invasie in 2022 op de inzet van kernwapens als Rusland wordt aangevallen door het Westen. Wat in Poetins ogen zo'n directe aanval behelst, is echter onduidelijk.