NOS Nieuws • vandaag, 08:24

Jon Bon Jovi helpt vrouw die over reling van brug was geklommen

De politie in Nashville heeft Jon Bon Jovi bedankt voor zijn hulp aan een vrouw die over de reling van een brug was geklommen. Op beelden is te zien hoe de rockster samen met een collega de vrouw overtuigt om zichzelf in veiligheid te brengen.