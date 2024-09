NOS Wielrennen • vandaag, 18:22

Hoole zeven seconden van het podium: 'Jammer, dit was een kans op een medaille'

Daan Hoole wordt vierde op het EK tijdrijden in België, hij komt zeven seconden tekort voor een medaille. 'Het is een vrij eerlijk onderdeel, had ik maar harder moeten rijden.'