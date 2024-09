NOS Nieuws • vandaag, 21:06

Weerman Peter Kuipers Munneke over uitzonderlijke regenval in Marokko

In Marokko heeft het in twee dagen tijd net zoveel geregeld als normaal gesproken in het hele jaar. Dit leidde tot flinke overstromingen waar doden bij zijn gevallen. Wat is er aan de hand? Weerman Peter Kuipers Munneke legt het uit.