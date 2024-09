NOS Nieuws • vandaag, 14:32

Mannen rijden lachend weg in gestolen ambulance

In Antwerpen in België is een man van 22 aangehouden voor het joyriden met een gestolen ambulance. De rit werd vastgelegd door camera's aan boord van de ambulance. Op de dashcambeelden is te zien hoe drie personen lachend wegrijden.