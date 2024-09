NOS Sport • vandaag, 16:31

Baars voelde bij de warming-up al dat het goed zat: 'Wist dat ik iets moois kon laten zien'

De 27-jarige Baars, uitkomend in de F40-klasse, pakte in Parijs het goud. In haar carrière had ze tot vandaag nooit eerder een gouden medaille gewonnen op een eindtoernooi.