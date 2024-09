NOS Nieuws • vandaag, 07:43

Starliner landt zonder twee astronauten aan boord

Het door technische mankementen geplaagde ruimteschip Starliner van Boeing is zonder bemanning teruggekeerd naar de aarde. Kort na 06.00 uur Nederlandse tijd landde het precies zoals gepland aan parachutes op de White Sands Ruimtehaven in New Mexico.