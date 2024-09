NOS Nieuws • vandaag, 21:18

Zij hebben een bijbaantje bij defensie: 120 sollicitanten per maand

Bijbaantjes, niks bijzonders voor de meeste studenten, vaak in de horeca of ergens anders. Steeds meer studenten kiezen ervoor een bijbaantje bij defensie te nemen. Niet per se om de personeelstekorten op te lossen, maar met een andere reden.