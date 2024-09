NOS Nieuws • vandaag, 17:32

Vader rouwt om verlies vrouw en drie kinderen na Russische aanval op Lviv

Volgens ooggetuigen is de vader de enige overlevende omdat hij op het moment van de inslag naar hun appartement was gegaan om water te halen. De rest schuilde in het trappenhuis, dat als een veiligere plek werd beschouwd.