NOS Wielrennen • vandaag, 17:13

Valize pakt in wegwedstrijd tweede goud op Paralympische Spelen in Parijs

andbiker Mitch Valize heeft in Parijs zijn paralympische titel op de weg geprolongeerd in de H5-klasse. Het is de tweede gouden medaille voor Valize deze Paralympische Spelen. Woensdag was hij ook al de snelste op de tijdrit.