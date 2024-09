NOS Sport • vandaag, 20:09

Alkemade pakt goud op 200 meter in Parijs, Van Gansewinkel het zilver

Kimberly Alkemade wint in het Stade de France op de 200 meter naar een nieuwe paralympische record in 25.42. Haar landgenoot Marlène van Gansewinkel pakt het zilver in een tijd van 26.14.