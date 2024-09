NOS Nieuws • vandaag, 08:02

Kinderen krijgen druppels tegen polio in Gaza

De grootschalige vaccinatiecampagne tegen polio is van start gegaan in de Gazastrook. Om ruim 600.000 kinderen te kunnen vaccineren, zijn tijdelijke gevechtspauzes ingelast. Het virus is na decennia terug doordat waterleidingen en riolering zijn verwoest.