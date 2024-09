NOS Nieuws • vandaag, 15:08

Slachtoffers steekpartij Solingen herdacht in Duitsland

In Solingen is de dodelijke mesaanval van vorige week herdacht. Bij de aanslag tijdens een feest rond het 650-jarig bestaan van de stad werden drie mensen gedood. Acht mensen raakten gewond. Geen van hen verkeert nog in levensgevaar.