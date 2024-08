NOS Nieuws • vandaag, 09:32

Grote brand in woning Roermond: 'Ik hoorde harde knallen'

In Roermond heeft een grote brand gewoed in een woonhuis. De vlammen kwamen uit het dak. De politie gaat uit van opzet: het vuur is waarschijnlijk aangestoken bij auto's die voor het huis geparkeerd stonden.