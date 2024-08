NOS Sport • vandaag, 09:46

Van de Zandschulp treft Alcaraz op US Open: 'Hij kan alles met een tennisbal'

Tennisser Botic van de Zandschulp put zelfvertrouwen uit 'de manier waarop' hij in de eerste ronde won van Denis Shapovalov. Carlos Alcaraz is zijn volgende tegenstander op de US Open.