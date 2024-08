NOS Nieuws • vandaag, 19:30

Oasis gaat na 15 jaar weer optreden: 'Gewilder dan Taylor Swift'

De band van de broers Noel en Liam Gallagher komt volgende zomer weer bij elkaar voor optredens in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De reünie is groot nieuws in het VK. Verwacht wordt dat de concerten extreem snel uitverkocht zullen zijn.