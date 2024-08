NOS Nieuws • vandaag, 10:53

Opnieuw massaverhuizing in Gaza na evacuatiebevel Israëlische leger

Palestijnen in de stad Deir al-Balah, in Gaza, zijn op de vlucht, nu het Israëlische leger heeft opgedragen delen van de stad te ontruimen. Het ziekenhuis heeft geen evacuatiebevel gehad, toch zijn patiënten en mensen in de omgeving in paniek gevlucht.