NOS Sport • vandaag, 22:24

Thiem verliest in eerste ronde US Open en neemt afscheid van grandslamloopbaan

De Oostenrijker Dominic Thiem verliest in de eerste ronde van de US Open met 4-6, 2-6, 2-6 van de Amerikaanse Ben Shelton. Voor Thiem was het zijn laatste grandslampartij: na dit seizoen stopt hij.