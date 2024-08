NOS Wielrennen • vandaag, 00:37

Valpartij Ciccone en Juaristi in Vuelta, veroorzaakt door een ree?

In de achtste etappe van de Vuelta komen Giulio Ciccone, Txomin Juaristi en Santiago Umba opeens ten val. Achteraf blijkt dat een overstekende ree de oorzaak was. Helaas is dat niet in beeld geweest.