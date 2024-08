NOS Nieuws • vandaag, 21:59

Duitse politie valt asielopvang Solingen binnen

Islamitische Staat (IS) heeft de dodelijke mesaanval in het Duitse Solingen opgeëist. Kort na die mededeling werd duidelijk dat de Duitse politie bezig is met een inval in een asielopvang op zo'n 300 meter van het plein waar de mesaanval plaatsvond.