NOS Nieuws • vandaag, 20:47

Noodweer zorgt voor problemen op meerdere plekken in Nederland

Noodweer heeft vanavond op meerdere plekken in Nederland voor problemen gezorgd. Zo moesten festivalgangers in Almere schuilen in tenten en belandden er bomen op auto's in Eindhoven. Ook vlogen er daken in Friesland in brand vanwege blikseminslag.