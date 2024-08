NOS Sport • vandaag, 00:16

Sinner vindt inspiratie bij Contador in reactie op dopingzaak: '0,00000001'

Jannik Sinner, nummer één van de wereldranglijst, is niet gestraft voor het feit dat bij dopingcontroles een verboden stof bij hem is aangetroffen. Zijn uitleg doet sterk denken aan wielrenner Alberto Contador in 2012.