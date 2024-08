NOS Nieuws • vandaag, 12:15

Ibrahim Salim werd wekenlang gemarteld in het Israëlische detentiekamp Sde Teiman

Duizenden Palestijnen zijn in de afgelopen maanden gevangen gezet in Sde Teiman op verdenking van terrorisme. De NOS sprak in Gaza met de vrijgelaten Ibrahim Salim, die vertelt over marteling, vernedering en seksueel geweld.