NOS Wielrennen • vandaag, 17:26

Vollering wacht niet tot Alpe d'Huez en lost gele trui Niewiadoma al op Glandon

Demi Vollering gaat in haar jacht op de eindzege in de Tour de France Femmes al op de Col du Glandon in de aanval. Alleen Pauliena Rooijakkers kan volgen, gele trui Kasia Niewiadoma lost.