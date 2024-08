NOS Wielrennen • vandaag, 16:33

Kerbaol benadert slotklim als tijdrit: 'Mijn eigen ding doen en zien waar ik eindig'

Cédrine Kerbaol staat derde in het klassement en wil in de laatste Touretappe alles in de strijd gooien 'voor het hoogst haalbare'. Maar: 'Er staan heel sterke rensters boven mij'.