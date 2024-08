NOS Nieuws • vandaag, 19:12

In Nieuwegein staat het ook vandaag muurvast vanwege de afgesloten A2

Vanwege werkzaamheden op de A2 stond het gisteren rondom Utrecht muurvast. Ook in Nieuwegein, waar sommige mensen er vijf uur over deden om er doorheen te rijden. Ook vandaag is het druk.