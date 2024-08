NOS Sport • vandaag, 18:55

Van de Velde en Immers genieten op EK na 'mentale struggle' in Parijs: 'Doet ons goed'

Steven van de Velde en Matthew Immers plaatsen zich op het EK beachvolleybal in eigen land voor de halve finales. Nadat ze in Parijs veelvuldig werden uitgefloten, staat het publiek in Scheveningen achter het duo.