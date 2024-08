NOS Wielrennen • vandaag, 16:20

Rooijakkers zat in wiel van Kerbaol: 'Ging zó hard naar beneden, kreeg schrik'

Pauliena Rooijakkers zat in de finale in het wiel van de latere winnares Cédrine Kerbaol. Maar in de afdaling durfde ze niet de risico's te nemen, die Kerbaol wel nam.