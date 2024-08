NOS Voetbal • vandaag, 15:16

Feyenoord-trainer Priske over Stengs: 'Blij dat de transfer niet doorging'

Trainer Brian Priske heeft zich uitgesproken over de bijna-transfer van Calvin Stengs naar Charlotte FC in de Major League Soccer. De overgang leek vrijwel zeker, maar werd op het laatste moment afgeblazen. Priske is blij dat de deal niet doorging.