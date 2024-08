NOS Wielrennen • vandaag, 20:57

Kooij sprint voor derde jaar op rij naar ritzege in Ronde van Polen

Olav Kooij heeft de vierde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. In de rit naar Prudnik over 195 kilometer was de Nederlandse renner van Visma-Lease a Bike de snelste in de sprint.