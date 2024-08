NOS Nieuws • vandaag, 18:18

Leren over muien bij zwemles in zee: 'Kinderen onderschatten gevaar'

Zwemmen in een zwembad is anders dan in zee. En dus geven enkele kustgemeenten subsidie om kinderen zeezwemles te geven. In Zandvoort wijst zweminstructrice Jolanda Pol kinderen op de gevaren van muien.